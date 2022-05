Leichtathletik : Am Sonntag kehrt der „Flensburg liebt Dich“-Marathon zurück

Am Sonntag kehrt der „Flensburg liebt Dich“-Marathon nach Corona-Pause an die Förde zurück. Zum vierten Mal geht es in Flensburg über die Distanz von 42,195 Kilometern, mehr als 1700 Anmeldungen liegen vor.

Flensburg | Das Hauptrennen (Start 9 Uhr) ist das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.