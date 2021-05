Jugend-Bundesliga : A-Jugend der SG Flensburg-Handewitt will nächsten Schritt machen

Am Donnerstag empfängt der Deutsche Meister der vergangenen beiden Jahre im Viertelfinale den TSV Bayer Dormagen.

Flensburg | Weiter geht’s: Am Sonntag erreichte die A-Jugend der SG Flensburg-Handewitt das Viertelfinale um die Deutsche Handball-Meisterschaft, in dem am Donnerstag (14 Uhr, Fördehalle Flensburg) der TSV Bayer Dormagen der Gegner ist. Zuschauer sind nicht zugelassen, bei Sprungwurf.TV gibt es einen Livestream. Das Rückspiel steigt am Sonntag um 13 Uhr in Leverk...

