A-Jugend-Bundesliga : SG Flensburg-Handewitt steht vor dem Aus im Viertelfinale

Der Deutsche A-Jugend-Meister von 2019 und 2020 verlor das Hinspiel gegen Bayer Dormagen 32:40.

Flensburg | Lag es am Trainingsrückstand und der langen Zwangspause von November bis Ende April? Die A-Jugend der SG Flensburg-Handewitt stand im ersten Viertelfinale um die Deutsche Handball-Meisterschaft gegen Bayer Dormagen auf ziemlich verlorenem Posten, musste sich in der Fördehalle deutlich mit 32:40 (16:19) geschlagen geben und hat im Rückspiel am Sonntag ...

