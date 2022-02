Handball-Oberliga : 27:26 - Nervenstarker TSV Hürup gewinnt in letzter Sekunde

Knapp 48 Stunden nach dem Spiel bei der SG Flensburg-Handewitt II haben die Oberliga-Handballer des TSV Hürup zwei Punkte eingefahren. Das Team von Trainer Christian Lutter bezwang den AMTV Hamburg mit 27:26 (16:14).

Hürup | Dabei mussten die Hausherren nach klarer Führung am Ende noch um den Sieg bangen. Teammanager Björn Schlapkohl war zufrieden: „Ein vernünftiger Trainingsbetrieb war in den vergangenen Wochen nicht möglich, dazu kommt dann noch der Kräfteverschleiß aus der Partie gegen die SG II. Kompliment an die Mannschaft, die sich da trotzdem durchgebissen hat.“...

