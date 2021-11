Lila-Eule-Crosslauf 2021 : 213 Aktive genießen einen perfekten Lauftag im Hüholz-Wald

Der Schleswiger Miguel Molero-Eichwein setzt auf der Mittelstrecke seine Siegesserie im Hüholz fort, Tatjana Brandt vom Borener SV wird Zweite auf der Langstrecke.

Kappeln | Die Zutaten für einen gelungenen Crosslauf-Tag fügten sich beim 33. Lila-Eule-Cross in Kappeln fast perfekt zusammen. Regen in den Vortagen und in der Nacht vor dem Rennen hatten der Laufstrecke noch einmal die zusätzliche Würze aus Matsch und tiefem Geläuf gegeben, ehe dann aber vom ersten Startschuss bis zum letzten Zieleinlauf die Sonne über dem Hü...

