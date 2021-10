2. Luftgewehr-Bundesliga : Sportschützen des SV Olympia 72 legen einen Fehlstart hin

Zwei Niederlagen zum Saisonauftakt in Bremen lassen die Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.

Neubörm | Die Sportschützen des SV Olympia 72 haben den Saisonstart in der 2. Luftgewehr-Bundesliga verpatzt. Am ersten Wettkampftag gab es in Bremen zwei Niederlagen gegen die Gastgeber (1:4) und gegen den SSV Kassau (2:3), so dass die Schleswig-Holsteiner in der Tabelle vorerst das Schlusslicht bilden. Leistungen zu schwach Den Olympioniken fehlten zum ...

