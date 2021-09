2. Baseball-Bundesliga : Holm Westend 69'ers von Tabellenführer Bremen Dockers vorgeführt

Der ersatzgeschwächten Mannschaft von Trainer Christian Opitz wurden in der 2. Bundesliga die Grenzen aufgezeigt. Gegen den Ligaprimus ließ man insgesamt 32 Runs zu und konnte nur einen Ehrenpunkt erzielen.

Holm/Bremen | 0:19 und 1:13: So lauteten am vergangenen Wochenende (5. September) die Ergebnisse aus Sicht der Holm Westend 69'ers. „Uns war im Vorwege klar, dass es schwer werden würde. Wir waren leider komplett chancenlos“, musste Holm-Coach Christian Opitz eingestehen. 69'ers mit personellen Problemen Die Holmer waren ersatzgeschwächt in die Heimbegegnung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.