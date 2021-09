2. Baseball-Bundesliga : Elmshorn Alligators fahren ersatzgeschwächt nach Berlin

Bei der Zweitvertretung der Berlin Flamingos werden die „Allis“ wohl nur mit elf Spielern auflaufen. Notfalls muss sogar Interimstrainer Mike Lempfert ran.

Elmshorn | Bei einem Blick auf die Tabelle der Nord-Nordost-Staffel der 2. Baseball-Bundesliga sind gewisse Parallelen nicht von der Hand zu weisen. Fünf Siege, vier Niederlagen – die Elmshorn Alligators und die Berlin Flamingos II marschieren im Gleichschritt durch die Spielklasse. Sind am Sonntag (5. September, 12/15.30 Uhr) in der Hauptstadt also zwei Duelle ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.