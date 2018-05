Fußball-Regionalliga Nord : 1:1 beim TSV Havelse: Flensburg holt die Meisterschaft

Die Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 spielen nun gegen den FC Energie Cottbus um den Aufstieg in die 3. Liga.

von Ulrich Schröder

16. Mai 2018, 20:49 Uhr

Havelse/Flensburg | Es hat gereicht. Das 1:1 (1:0) beim TSV Havelse genügte den Fußballern des SC Weiche Flensburg 08 gleich im ersten Jahr nach der Fusion des ETSV Weiche mit Flensburg 08 zur Meisterschaft in der Regionalliga Nord. Flensburgs René Guder (16. Minute) erzielte vor 534 Zuschauern im Garbsener Wilhelm-Langrehr-Stadion den Führungstreffer für die Mannschaft von Trainer Daniel Jurgeleit, bevor Havelser Tobias Fölster (88. Minute) zum Ausgleich traf.

Feiern werden die Flensburger Fußballer (noch) nicht – am Pfingstmontag steht im eigenen Stadion das Landespokalfinale gegen die Husumer SV an und zudem kämpft der Nord-Meister jetzt um den Aufstieg in die 3. Liga.

Am Donnerstag, 24. Mai (19 Uhr) empfangen die Fördestädter im Kieler Stadion Nordost-Meister FC Energie Cottbus, am Sonntag, 27. Mai (14 Uhr) steigt das Rückspiel im Stadion der Freundschaft.