DFB-Team : Löw streicht Leno, Petersen, Tah und Sané aus WM-Kader

Bundestrainer Joachim Löw hat Torwart Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und Leroy Sané aus dem WM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gestrichen. Das teilte Löw auf einer Pressekonferenz im Trainingslager in Südtirol mit.

von dpa

04. Juni 2018, 12:01 Uhr

Jérôme Boateng soll am Dienstag ins Mannschaftstraining des deutschen WM-Teams einsteigen. «Er hat seine Verletzung völlig ausgeheilt», sagte Löw. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler des FC Bayern hatte sich im April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und zuletzt bei der Nationalmannschaft ein individuelles Aufbautraining absolviert. Löw nominierte den Verteidiger für seinen endgültigen 23-Mann-Kader für die WM in Russland.

Für den WM-Auftakt gegen Mexiko versprach der Bundestrainer eine deutsche Nationalmannschaft in Bestform. «Bis dahin werden wir in einem sehr, sehr guten Zustand sein. Wir werden noch einen großen Schritt nach vorn machen», sagte Löw. Bei der ernüchternden 1:2-Testspielniederlage gegen Österreich am Samstag habe er körperliche und taktische Defizite erkannt, räumte Löw ein. Er sei jedoch zuversichtlich, diese Probleme in den verbleibenden Tagen bis zum ersten Gruppenspiel am 17. Juni lösen zu können. Für den Montag gab Löw den Nationalspielern zur Regeneration frei.