WM-Testspiel : Löw bringt sieben Neue gegen Brasilien - Gomez im Sturm

Joachim Löw lässt Mario Gomez gegen Brasilien stürmen. Der Angreifer des VfB Stuttgart ist am Abend in Berlin im Vergleich zum jüngsten 1:1 gegen Spanien einer von sieben neuen Spielern in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

von dpa

27. März 2018, 19:50 Uhr

Im Tor beginnt Kevin Trapp. Weltmeister Jérôme Boateng wird die DFB-Auswahl in seiner Heimstadt erstmals als Kapitän anführen.

Die deutsche Aufstellung:

Trapp - Kimmich, Boateng, Rüdiger, Plattenhardt - Gündogan, Kroos - Goretzka, Draxler, Sané - Gomez