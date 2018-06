HSV-Mäzen : Klaus-Michael Kühne besteht auf Rückzahlungen bei Transfers

Sollten Spieler wie Filip Kostic, Alen Halilovic oder Douglas Santos verkauft werden, will der Investor Geld sehen.

von Anna-Sophie Hansen

28. Juni 2018, 11:37 Uhr

Hamburg | Der Milliardär Klaus-Michael Kühne dreht dem HSV den Geldhahn zu. Nach geschätzten 100 Millionen investierten Euro in den Hamburger SV, will der Logistik-Unternehmer jetzt „nur noch Fan“ sein. Der größte Anteilseigner beim HSV wollte seine Anteile weiter aufstocken – und kassierte von Vorstandschef Bernd Hoffmann einen Korb. Daraufhin gab er bekannt, den Verein nicht weiter fördern zu wollen. Der HSV verzichtet für die Verstärkung des aktuellen Kaders für die 2. Bundesliga ohnehin auf Darlehen des 81-Jährigen.

Allerdings stehen noch drei Spieler im Kader, die vor zwei Jahren mit Hilfe eines erfolgsabhängigen Kühne-Darlehens finanziert wurden: Filip Kostic, Alen Halilovic und Douglas Santos. Jetzt besteht der Investor nach einem Bericht des „Hamburger Abendblatt“ auf eine Rückzahlung aus Ablösesummen bei Transfers. Eine Rückzahlung des Darlehens wäre nur im sportlichen Erfolgsfall erforderlich, wenn sich der HSV innerhalb von sechs Jahren dreimal für den Europapokal qualifiziert hätte. Verkauft der HSV diese Spieler nun vor Ende der Vertragslaufzeit, geht ein Großteil der Ablösesummen zurück an Kühne – und der besteht auf seinen Anspruch auf diese Rückzahlung.

Kühne behält sich trotz der jetzigen Absage an eine weitere finanzielle Förderung ein weiteres Engagement beim HSV vor. Man solle nie nie sagen, sagt der 81-Jährige. Die im nächsten Jahr auslaufenden Namensrechte am Volksparkstadion will er aus heutiger Sicht nicht erneut kaufen. „Ein anderer Name als Volksparkstadion wäre sehr unerfreulich, aber man muss abwarten, was passiert“, sagt der Geldgeber. Zunächst wartet er ab, was „Machtmensch Hoffmann“ auf die Beine stellt. „Manchmal ist er mir zu machtbewusst, ein Alleinunterhalter“, sagt Kühne. Dennoch versichert er: „Die Sympathie und Liebe gehört immer dem HSV.“