Um 20 Uhr beginnt die Tagesschau, Bayern München wird deutscher Meister und Silvester läuft das „Dinner for One“ im Fernsehen – es gibt auch in unruhigen Zeiten Gewissheiten, auf die man sich verlassen kann. Dazu gehört zum Bedauern der HSV-Fans auch, dass der Ex-Dino regelmäßig gegen Mannschaften verliert, die eigentlich wesentlich schlechter sein sollten.

Sechs Niederlagen gegen die Zweitligaaufsteiger

Und immer, wenn man denkt, diese Schwäche sei abgelegt, folgt die nächste Hamburger Niederlage. Seit dem Abstieg 2018 haben die Hamburger 13 Partien gegen Aufsteiger nicht gewonnen, sechs Auswärtsspiele sogar verloren. Die vermeintlichen Liga-Zwerge proben gegen den großen HSV regelmäßig den Aufstand – und das häufig erfolgreich. So wurde auch vor der Partie in Elversberg geunkt, dass die Saarländer der ideale Gegner sind, um erstmals in dieser Saison zu verlieren. Das war dann wohl eine selbst erfüllende Prophezeiung und typisch HSV.

Denn Niederlagen gegen Mannschaften, gegen die drei Punkte eigentlich Pflicht sein sollten, gehören zur Zweitligageschichte der Hamburger und sind einer der Gründe, warum die Hamburger seit 2018 zweitklassig sind. Die Punkte, die leichtfertig abgegeben wurden, kosteten am Ende den Aufstieg in die Bundesliga.

Pleiten, Pech und Pannen in der HSV-Zweitligageschichte

Das Elend begann bereits im ersten Spiel der Zweitliga-Geschichte, als sich der HSV mit einer 0:3-Heimpleite gegen Holstein Kiel im Bundesliga-Unterhaus einführte. Schon in der Saison 2018/2019 folgten weitere peinliche Pleiten, ein 1:2 gegen Absteiger Magdeburg, ein 0:3 gegen Absteiger Ingolstadt und sogar 0:5 und 1:2 gegen Regensburg – das waren die schlimmsten Aussetzer.

2019/2020 war das 0:3 in Aue schon ein Offenbarungseid. Noch schlimmer war aber am letzten Spieltag die 1:5-Heimpleite gegen Sandhausen, die am Ende den Aufstieg kostete. Gegen Sandhausen folgte in der Spielzeit 2020/2021 mit 1:2 noch eine weitere Schlappe. Auch eine 2:3-Niederlage in Osnabrück hätte eigentlich nicht passieren dürfen. In der vergangenen Saison waren es eine 0:1-Heimpleite gegen Hansa Rostock und zwei Niederlagen gegen Magdeburg, die am Ende den direkten Aufstieg verhinderten.

Die Niederlage in Elversberg passt also hervorragend in die HSV-Zweitligageschichte, in der gute Leistungen offenbar regelmäßig zu Selbstüberschätzung führen und nicht nur das Umfeld, sondern auch einige Spieler vergessen, dass der einst so große HSV nur noch ein Zweitligist ist, der immer 100 Prozent geben muss.

Sind die nicht da, geben die Hamburger Punkte ab. Denn auch wenn die individuelle Klasse größer als bei den anderen Zweitligisten sein mag, ist die Qualität nicht so hoch, dass Gegner im Vorbeigehen geschlagen werden.

Patzer wie der leichtfertige Ballverlust von Dennis Hadzikadunic vor dem 0:1 gegen Elversberg passieren dann, wenn man nicht ganz bei der Sache ist. Bei der gesamten Mannschaft fiel das schlampige Passspiel auf. So kamen Bälle viel zu häufig in den Rücken des eigenen Mannes.

Das kostete gerade in der Schlussphase beim Stand von 1:2 wertvolle Sekunden und verhinderte, dass das Spiel des HSV Tempo aufnahm. Die Abwehr des Gegners konnte sich in Ruhe formieren. Und dass Flügelstürmer Jean-Luc Dompé auch noch völlig sinnlos in Dribblings ging oder überhastet abschloss, machte die Sache nicht besser. Dompé gehört zu denen, die regelmäßig abtauchen, wenn Widerstände auftreten.

Der Gegner macht mehr, der HSV weniger

Jede Mannschaft erwischt mal einen gebrauchten Tag. Aber beim HSV fällt auf, dass er sich diese vor allem dann nimmt, wenn es gegen die sogenannten Kleinen geht. Trainer Tim Walter liegt mit seiner Aussage sicher richtig, dass deren Motivation gegen den Ex-Dino besonders hoch ist, weil man es dem großen HSV zeigen will. So gibt der Underdog mehr als sonst, der vermeintliche Favorit dagegen eher weniger. Das Ergebnis hat man gegen Elversberg gesehen.