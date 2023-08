Viel Ballbesitz, wenn möglich schnelles Umschalten, aber auch mal das gute alte Kreisklassen-Motto „Hoch und weit bringt Sicherheit“ – die ersten Spiele des HSV haben gezeigt, dass der Ex-Dino den dritten Aufstiegs-Anlauf mit Trainer Tim Walter flexibler angeht als die ersten beiden Versuche, die in der Relegation scheiterten.

Der Kader ist besser aufgestellt

Das scheint sich bezahlt zu machen. Zwei Siege und ein Unentschieden sowie der frühe Sprung auf einen Aufstiegsplatz sind eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Saison, an deren Ende der Sprung in die Bundesliga stehen soll. Der gelungene Auftakt kann im Auswärtsspiel bei Hannover 96 (26. August, 20.30 Uhr) nun zum Traumstart veredelt werden.

Für den guten Start gibt es mehrere Gründe. So ist durch die Neuzugänge Guilherme Ramos, Dennis Hadzikadunic, Ignace van der Brempt, Levin Öztunali und Immanuel Pherai Qualität und Breite des Kaders erhöht worden. Dadurch spielen vorherige Schwachpunkte wie Innenverteidiger Jonas David und Rechtsverteidiger Moritz Heyer keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle.

Auch in der vorherigen Saison unumstrittene Stammspieler wie die Außenstürmer Bakery Jatta und Jean-Luc Dompé müssen um ihren Platz in der Startelf kämpfen. Lediglich für Linksverteidiger Miro Muheim und Sechser Jonas Meffert gibt es keinen gleichwertigen Ersatz. Selbst der Ausfall von Kapitän und Abwehrchef Sebastian Schonlau konnte in den vergangenen Wochen halbwegs aufgefangen werden. Das gelang in der vergangenen Saison nicht einmal annähernd.

Das Fehlen Schonlaus brachte auch die Anpassung des Systems mit sich, einer der weiteren Gründe für den erfolgreichen Start. Die aktuellen Innenverteidiger Ramos und Hadzikadunic leben von ihrer Aggressivität und Zweikampfstärke. Der Ball ist aber nicht unbedingt ihr bester Freund. Deshalb sind nun bei Trainer Tim Walter auch lange Bälle nicht mehr verpönt.

Abwehr ist nicht mehr so langsam

Die vielen Gegentore zeigen, dass sich die neu formierte Abwehr zwar noch finden muss, aber auf lange Sicht keine Problemzone mehr sein wird, auch weil die Defensivakteure nicht mehr im Tempo von Schmidtchen Schleicher unterwegs sind. Vor allem der neue Rechtsverteidiger van der Brempt ist nicht nur ein guter Fußballer. Er ist auch enorm schnell.

Überhaupt ist das hohe Tempo im HSV-Spiel auffällig. In der vorherigen Spielzeit war dieses noch zu häufig von langsamen Ballstafetten geprägt, die dem Gegner reichlich Zeit ließen, sich zu formieren. Nun wird, wenn möglich, zügig nach vorne gespielt. Das schnelle Umschalten bescherte dem Ex-Dino schon einige Kontertore und ist ein weiterer Grund für den vielversprechenden Auftakt.

Benes und Glatzel in Galaform

Auch die Galaform von Robert Glatzel und Laszlo Benes spielt eine zentrale Rolle. Sie stechen derzeit aus der besten Offensive der Zweiten Liga heraus und sind in der Torschützen- und Scorerliste ganz oben zu finden. Vor allem ihretwegen schießt kein Verein so viele Tore wie der HSV.