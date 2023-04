Derby-Rangelei: HSV-Verteidiger Bernd Hollerbach (3. v. li.) und St. Paulis Marcel Rath (vorn) gehen im Dezember 2001 aufeinander los. HSV-Kapitän Jörg Albertz versucht zu schlichten. Das 96. Stadtderby entschied der HSV damals im Volksparkstadion mit 4:3 für sich. Foto: Imago Images/Garcia up-down up-down HSV empfängt St. Pauli Tore, Tränen und Triumphe: Geschichten zum Hamburger Derby Von Luca Sixtus | 20.04.2023, 17:27 Uhr

Derbyzeit in Hamburg: Das Stadtduell elektrisiert die Hansestadt, am Freitagabend empfängt der HSV in der 2. Fußball-Bundesliga den FC St. Pauli im Volksparkstadion. Das Duell hat eine lange Tradition, war oftmals heiß umkämpft – und hat in seiner Historie so manch spannende Geschichte zu bieten.