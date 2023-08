Starke Vorstellung: Immanuel Pherai (links) und Laszlo Benes gehören zu den Trümpfen in der HSV-Offensive. Foto: Imago/Susanne Hübner up-down up-down Die beste Offensive der Liga Wie der HSV die 2. Fußball-Bundesliga im Sturm erobern will Von Lars Zimmermann | 01.08.2023, 13:24 Uhr

Es war ein Fußball-Fest, das sich so schnell vermutlich nicht wiederholen lässt. Der Hamburger SV will beim Karlsruher SC (Sonntag, 6. August 2023, 13.30 Uhr) an die starke Leistung beim 5:3-Sieg gegen Schalke 04 anknüpfen. Trainer Tim Walter hat dabei in der Offensive die Qual der Wahl.