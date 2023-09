Hamburg in der Champions League Schachtar Donezk hofft auf ukrainische Festtage im Volksparkstadion des HSV Von Martin Sonnleitner | 18.09.2023, 15:45 Uhr Am Dienstagabend empfängt Schachtar Donezk in der Champions League den FC Porto im Volksparkstadion. Foto: Imago/Hanno Bode up-down up-down

Lang, lang ist es her, dass in Hamburg die Champions-League-Hymne ertönte. Am Dienstag, 19. September 2023, kehrt die Fußball-Königsklasse in die Hansestadt zurück. Aber nicht der HSV empfängt den FC Porto zum ersten Gruppenspiel, sondern Schachtar Donezk aus der Ukraine. Das hat natürlich mit dem Krieg gegen Russland zu tun.