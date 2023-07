Julia Brinkschröder (Mitte) im Kreise ihrer U19 nach dem gelungenen Aufstieg in die Bundesliga Foto: Helmut Kemme up-down up-down Voicemail von Horst Hrubesch VfL Osnabrück: Trainer-Entwicklerin Brinkschröder wechselt zum HSV Von Benjamin Kraus | 03.07.2023, 05:00 Uhr

Sie war Gehirn und Wertekompass in der Ausbildung der Jugendtrainer des VfL Osnabrück - und sie hat ihren Anteil am erfolgreichen Teambuilding der Aufstiegself der Profis in die 2. Bundesliga. Jetzt verlässt Julia Brinkschröder die Lila-Weißen - abgeworben vom Hamburger SV.