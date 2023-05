Träumen ist erlaubt: Wenn der HSV am Pfingstsonntag (15.30 Uhr) das letzte Saisonspiel in der zweiten Liga beim SV Sandhausen gewinnt und der 1. FC Heidenheim gleichzeitig bei Jahn Regensburg nicht über ein Unentschieden hinauskommt, ist die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt.

Und wenn Borussia Dortmund am Samstag zuhause gegen Mainz 05 gewinnt, können die Bayern machen was sie wollen – der BVB wäre Deutscher Meister 2023, Bayern München ginge erstmals seit Jahren komplett leer aus.

Nun sind beide Clubs allerdings auch für ihr Nervenflattern in wichtigen Spielen bekannt. In unserer Umfrage des Tages möchten wir deshalb von Ihnen wissen: Was ist wahrscheinlicher: Der BVB-Titel oder der HSV-Aufstieg? Stimmen Sie mit ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ.