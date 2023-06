Trainer Tim Walter ging immer vorneweg, steht nach dem Scheitern im Aufstiegskampf aber unter Beobachtung. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Tops und Flops beim HSV HSV-Saison: Walter und Wüstefeld sind die Verlierer, Heuer Fernandes und Glatzel die Gewinner Von Lars Zimmermann | 14.06.2023, 06:00 Uhr

So viele Punkte wie noch nie in der Zweiten Liga geholt, aber doch wieder den Aufstieg verpasst. So waren am Ende alle HSV-Spieler Verlierer. Doch es gibt auch Akteure, die trotz allem positiv herausstechen konnten. Und welche, die vor allem mit dem erneuten Scheitern verbunden werden.