Die Historiker an der Elbe hatten schon in der vergangenen Woche Hochkonjunktur und die Bilanzen des einstigen Flaggschiffs des deutschen Fußballs im Unterhaus gegen Aufsteiger hervorgekramt. Die Funktion von Warnhinweisen hatten sie nicht. Gegen Elversberg gab es die sechste Auswärtspleite bei einem Liga-Neuling in 14 Partien seit 2018. In diesen Tagen nun erfolgen es die nächsten Hinweise: An der Bremer Brücke hatte der HSV zuletzt 1988 gewonnen, in der zweiten Pokalrunde mit 1:0 dank Thomas von Heesen. Seitdem gab es nur noch vier Duelle in Osnabrück, die allesamt der VfL gewann. Und zudem auch immer nach dem gleichen Strickmuster. Jenem, in dem sich die Hanseaten seit dem Bundesligaabstieg im Unterhaus so verlässlich im Duell „klein gegen groß“ verheddern: Es mangelt als Wehrhaftigkeit, wenn der Underdog das Messer zwischen die Zähne nimmt. Das war 2009 und 2017 bei den Osnabrücker Pokal-Triumphen so, und auch 2019 und 2021 bei den jüngsten Zweitligapartien.

Die Osnabrücker Pokalhelden von 2009 bei der Kabinenparty nach dem Sieg über den HSV.

Dass dem HSV dies nicht nur in Osnabrück, sondern immer wieder bei Außenseitern passiert, ist ein Phänomen, dass viele Experten vor allem mit Hochmut begründet haben. Erst in dieser Woche hatte mit Felix Magath ein Vereinsidol wieder gezürnt: „Es liegt an der Mentalität.“

Es ist ein Generalvorwurf, den die Protagonisten von heute durch die Helden von gestern nur ungern hören. Ein Grund: Unter Tim Walter, vom äußeren Erscheinungsbild her eher das Gegenteil eines Leisetreters, hat tatsächlich ein Mentalitätswechsel stattgefunden. Der HSV ist unter dem früheren Nachwuchstrainer des FC Bayern, anders als in den ersten drei Zweitligajahren, nicht mehr auf der Zielgerade weggebrochen, sondern war mit Wucht und Wille da, ehe zwei Mal die Relegation das Stoppschild bedeutete. „Wir sind sehr, sehr bodenständig“, sagt der 47-Jährige, „wir unterschätzen niemanden.“ Und gerade weil der Badener den Hamburgern die Großmannssucht eigentlich ausgetrieben hatte, war der Schock über den Vortrag von Elversberg so groß. Geht das jetzt im sechsten Jahr tatsächlich schon wieder los, dass sich der einst so große HSV gegen die vermeintlich Kleinen im Weg steht?

In der Saison 2019/20 besiegte die Mannschaft von Daniel Thioune den großen HSV an der Bremer Brücke mit 2:1.

Zum Spielfilm vom vergangenen Samstag gehört, dass der HSV vor dem Filmriss eigentlich im Bilde war, ihm ein vermeintliches Führungstor wegen einer denkbar knappen Abseitssituation ebenso aberkannt worden war wie der schnelle Ausgleich nach dem frühen Rückstand wegen eines mindestens umstrittenen VAR-Eingriffs. In der Aufarbeitung entscheidend aber war, was danach passiert ist. „Wir haben nach den beiden aberkannten Treffern völlig unsere Linie verloren“, hat Kapitän Sebastian Schonlau beklagt, „wir wollten es zu sehr erzwingen.“ Damit sind sie in genau jenes Muster verfallen, dass Walter bewältigt zu haben glaubte.

Sebastian Wolff ist 47 Jahre alt und berichtet seit 21 Jahren für das Fachmagazin kicker über den Hamburger SV.

Erst das übliche Spektakel, dann ungewohnte Reife

Darauf, dass den Trainer seine eigenen Worte so schnell einholen könnten, hatte in den ersten Saisonwochen nur wenig hingedeutet. Der HSV hatte den unter Walter schon bekannten Spektakel-Fußball geboten, etwa beim 5:3 gegen Schalke, er hatte aber auch Reife im Repertoire beim 3:0 gegen Hertha BSC und defensive Hingabe beim 1:0 trotz Unterzahl in Hannover. Vieles schien anders bei diesem sechsten Anlauf zurück Richtung Oberhaus.

Am 33. Spieltag der Saison 2020/21 machte der VfL durch einen 3:2-Sieg alle Aufstiegshoffnungen des HSV zunichte.

Doch nun verfiel auch der neue, stabile HSV in die alten, instabilen Muster. Und muss nun nach Osnabrück. Ausgerechnet. Walter mag den Blick in die Historie oder in Statistiken genauso wie Fragen zu seinem riskanten Spielstil – sie interessieren ihn nicht. „Ich bin kein Freund davon“, sagt er, „es ist egal wie wir vorher gespielt haben, es ist auch egal wie Osnabrück vorher gespielt hat.“ Das 0:7 von Hannover, ist er sicher, wird am Freitag keine Rolle mehr spielen. Er ahnt was auf ihn und die Seinen zukommt: „Ein enges Stadion, Flutlicht und ein Gegner, der uns in Zweikämpfe verwickeln wird.“ Seine Vorgabe für die anstehende Aufgabe ist diese: „Wir wollen Elversberg ungeschehen machen, das ist unser Anspruch.“ Das Problem ist: Genau diesem jagen sie in Hamburg bereits im sechsten Jahr hinterher. Und Osnabrück wird zum echten Gradmesser, ob der HSV in dieser Spielzeit wirklich einen Schritt weiter ist und kommt. Oder ob sie es wieder tun.