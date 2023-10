Zu Hause ist es doch am schönsten. Der 2:0-Erfolg gegen Fürth hat gezeigt: Im Volksparkstadion ist der HSV eine Macht. Fünf Spiele, fünf Siege, 13:3-Tore – die Bilanz ist makellos. Dass der HSV nach zehn Spieltagen auf einem direkten Aufstiegsplatz steht, ist vor allem der Heimstärke zu verdanken. In der Heimtabelle steht der Ex-Dino auf Platz eins, in der Auswärtstabelle ist er dagegen nur im Mittelfeld zu finden.

Kraft und Energie von den Fans

Aber nicht nur die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Auch das Auftreten der Mannschaft. „Die Fans geben uns Kraft und Energie“, sagte Immanuel Pherai nach dem Sieg gegen Fürth. Das war deutlich zu sehen. Die Hamburger nahmen von Anfang an das Heft in die Hand. Selbst die Verletzungen von Ignace van der Brempt und Ludovit Reis in der Anfangsphase der Partie brachten die Mannschaft nicht aus dem Takt. Wobei das frühe 1:0 durch einen Kopfball von Jonas Meffert in der 16. Minute dem HSV in die Karten spielte.

Die Hamburger diktierten das Geschehen und suchten mit schnellem, geradlinigen Spiel den direkten Weg Richtung Tor. Kein Vergleich zu den Auftritten in den Auswärtsspielen gegen Elversberg, Osnabrück und Wiesbaden, in denen die Hamburger einfallslos und behäbig agierten. Im Volksparkstadion ging dagegen die Post ab. Die Belohnung folgte in der 45. Minute mit dem 2:0 durch Robert Glatzel, der damit seine wochenlange Torflaute beendete und nach dem Treffer sichtlich erleichtert wirkte.

Chancen für einen Kantersieg

In der zweiten Hälfte gab es sogar Chancen für einen Kantersieg, Jean-Luc Dompe, Bakery Jatta, Ransford Königsdorffer und Glatzel vergaben mehrfach in aussichtsreicher Position. Der leichtfertige Umgang mit den Chancen hätte sogar dafür sorgen können, dass es nochmal eng wird. Das verhinderte aber der Torwart. Daniel Heuer Fernandes hielt in der 72. Minute einen Elfmeter von Fürths Branimir Hrgota und durfte sich am Ende über ein Zu-Null-Spiel freuen.

Heuer Fernandes will Wucht mit in die nächsten Spiele nehmen

Dementsprechend gut gelaunt war der Keeper nach dem Schlusspfiff – und hatte auch gleich eine klare Forderung an seine Mannschaftskameraden. „Wir müssen die Energie und die Wucht mit in die nächsten Spiele nehmen und so stabil stehen wie heute“, erklärte Heuer Fernandes. Dann könnten auch auswärts mal wieder Glanzlichter gesetzt werden.

Das ist auch dringend notwendig. Bisher gab es nur einen Auswärtssieg in Hannover – für einen Aufstiegskandidaten zu wenig. Am Samstag (28. Oktober, 20.30 Uhr) haben die Hamburger auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern die Chance zu zeigen, dass sie nicht nur daheim glänzen können.