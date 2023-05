HSV-Trainer Tim Walter geht optimistisch in die Relegation um die Fußball-Bundesliga. Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Umfrage des Tages Relegation gegen VfB Stuttgart: Schafft der HSV den Bundesliga-Aufstieg noch? Von shz.de | 30.05.2023, 21:17 Uhr

Nach dem verpassten Direktaufstieg in die Bundesliga muss der HSV in der Relegation gegen den VfB Stuttgart antreten. Donnerstag steht das Hinspiel an. Spielen die Hamburger nächste Saison doch noch erstklassig, was meinen Sie?