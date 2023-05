Josha Vagnoman im HSV-Trikot: Er schaffte aus der eigenen Jugend den Sprung zu den Profis. Nun will er mit dem VfB Stuttgart den Aufstieg der Hamburger verhindern. Foto: IMAGO/ABS Michael Schwarz up-down up-down Ex-HSV-Talent trifft auf seinen Heimatverein Stuttgarts Josha Vagnoman will in der Relegation seiner alten Liebe weh tun Von Lars Zimmermann | 30.05.2023, 19:00 Uhr

Josha Vagnoman ist gebürtiger Hamburger und sammelte seine ersten Profierfahrungen beim HSV. Inzwischen steht er beim VfB Stuttgart unter Vertrag und will dazu beitragen, dass der Ex-Dino erneut den Aufstieg verpasst. Das erste Spiel in der Relegation zwischen dem Bundesliga-16. VfB und dem Zweitliga-Dritten HSV steigt am Donnerstag (1. Juni, 20.30 Uhr).