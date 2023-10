Es ist inzwischen mehr als nur eine Momentaufnahme. Und ein Trend, der Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher schlaflose Nächte bereiten könnte.

Nach neun von 34 Spieltagen stehen der FC St. Pauli auf Platz eins und der HSV auf Rang zwei in der Tabelle der Zweiten Liga ganz oben und werden nach den bisherigen Eindrücken auch den Rest der Saison vielleicht nicht unbedingt immer auf den Spitzenpositionen, aber zumindest im oberen Drittel zu finden sein.

Wer dort platziert ist, kämpft auch um den Aufstieg. Die Aussichten sind gut, dass die Hamburger Festspiele in der Zweiten Liga weitergehen und sogar beide Vereine den Sprung in die Bundesliga schaffen. Und der Bürgermeister müsste dann entscheiden, wer sich als erstes auf dem Rathausbalkon präsentieren darf. Eine Auswahl, bei der man sich nur unbeliebt machen kann. Aber das ist wohl vermutlich das, was man gemeinhin als Luxusproblem bezeichnen kann...

Für die Sportstadt Hamburg wäre es jedenfalls ein Segen, wenn gleich zwei Vereine erstklassig wären. Schließlich müssen die Millionenstadt und die gesamte Metropolregion schon seit 2018 auf Erstligafußball verzichten, weil der HSV, aber auch der FC St. Pauli mehrfach eine hervorragende Ausgangsposition verspielten. Die einzige Konstante im Volkspark und am Millerntor war das regelmäßige Scheitern, wenn es darauf ankommt.

Doch diesmal dürfte mindestens einer der beiden Vereine dafür sorgen, dass Hamburg nicht mehr unaufsteigbar ist. Der Ex-Dino und vor allem die Kiezkicker scheinen so stabil zu sein, dass zwar immer mit Punktverlusten zu rechnen, aber zumindest keine längere Ergebniskrise zu erwarten ist.

Hamburger Konkurrenz schwächelt

Das könnte in dieser Saison, in der kein anderes Team zu erkennen ist, das sich in einen Rausch spielt und mit einer Siegesserie Richtung Bundesliga marschiert, schon ausreichen. Die eigene Stärke – und die Schwäche der Konkurrenz – sprechen also sogar für doppelte Freude in der Hansestadt.

Die besten Karten im Aufstiegskampf scheint derzeit St. Pauli zu haben. Die Braun-Weißen pflegen ganz gerne das Image des Underdogs. Mit der Realität hat das allerdings nichts mehr zu tun. In Sachen Etat dürften auch die Kiezkicker zur Spitzengruppe der Zweiten Liga gehören.

FC St. Pauli und HSV die besten Teams im Kalenderjahr 2023

Und sportlich sowieso. Trainer Fabian Hürzeler hat einen Abstiegskandidaten in eine Mannschaft verwandelt, die 2023 mit Abstand die meisten Punkte geholt hat. Zweitbestes Team im Kalenderjahr ist der Lokalrivale HSV.

Auch die Erfahrungen der vergangenen Jahre sprechen für die Millerntor-Elf. Mit Bochum, Bieleleld oder auch Darmstadt waren es häufig Teams, die nach einer hervorragenden Rückrunde in der Folgesaison zum Aufstieg durchmarschierten. Zudem hat Trainer Hürzeler eine Mannschaft entwickelt, die nicht von einzelnen Spielern abhängig ist, auch wenn Führungsfiguren wie Jackson Irvine, Marcel Hartel und Eric Smith die Richtung vorgeben. Jeder Spieler weiß, was er zu tun hat und die Defensive ist ein schwer zu überwindendes Bollwerk. Deshalb reicht meistens schon ein Tor, um zu gewinnen.

FC St. Pauli bisher unschlagbar

Dank dieser Stabilität waren die Kiezkicker in dieser Saison bisher unschlagbar. St. Pauli spielt vielleicht nicht unbedingt immer schön, sondern tut das, was erforderlich ist, um zu gewinnen. Wer das beherrscht, ist meistens ganz oben zu finden. An der fehlenden Konstanz dürfte der Pauli-Aufstieg diesmal nicht scheitern. Der 5:1-Sieg gegen Nürnberg hat deutlich gezeigt, wie stark die Millerntor-Elf ist. Da mit dem eigentlich schon abgeschriebenen Johannes Eggestein nun auch noch ein treffsicherer Stürmer gefunden ist, spricht einiges für einen braun-weißen Durchmarsch.

Der HSV tritt im Vergleich zum überwiegend eher pragmatischen Stadtrivalen fast immer die Flucht nach vorne an. Das sorgt zwar für mehr Spektakel, aber auch für mehr Gegentore und Punktverluste. Für den HSV spricht die hohe individuelle Qualität. Spieler wie Ludovit Reis, Torhüter Daniel Heuer Fernandes, oder Torjäger Robert Glatzel sind in der Zweiten Liga Ausnahmekönner. Dank der Neuzugänge Ignace van der Brempt als Rechtsverteidiger und Dennis Hadžikadunić im Abwehrzentrum sollte auch die Defensive zumindest auf lange Sicht stabiler sein.

HSV muss Aussetzer abstellen

Die fehlende Konstanz könnte dem Ex-Dino allerdings erneut zum Verhängnis werden. Niederlagen wie in Elversberg und Osnabrück dürfen nicht passieren. Stellt der HSV diese Aussetzer ab, ist auch er ein heißer Kandidat für den Aufstieg, obwohl der ungeliebte Lokalrivale derzeit gefestigter wirkt.

Es spricht aber einiges für Hamburger Feierlichkeiten im Doppelpack. Am Ende könnte der HSV in der Tabelle hinter dem FC St. Pauli liegen und trotz allem jubeln – das schien lange unvorstellbar. Und vielleicht ließe sich Tschentschers Rathaus-Balkon-Problem ja ausnahmsweise durch eine gemeinsame Aufstiegsparty lösen. Trotz aller Antipathie müsste ein Bundesligaaufstieg beider Vereine eigentlich alle Fußball-Fans in der Metropolregion freuen.