Trainer Tim Walter (r) und Sportvorstand Jonas Boldt (M) vom Hamburger SV sind am Montag auf dem Weg zum Trainingsplatz. Foto: Jann Philip Gronenbreg up-down up-down Vor Spiel gegen VfB Stuttgart Nach verpasstem Direktaufstieg: HSV trainiert jetzt für Relegation Von dpa | 29.05.2023, 12:42 Uhr

Einen Tag nach dem bitteren Pfingstsonntag ist der HSV wieder im Training. In der Relegation treffen die Hamburger am Donnerstag in der Hinrunde auf den VfB Stuttgart