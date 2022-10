HSV-Trainer Tim Walter will auch am Samstag gegen den FCK wieder jubeln. Foto: IMAGO/Joachim Sielski up-down up-down 2. Bundesliga Im Liveticker: HSV empfängt den FC Kaiserslautern Von dpa, shz.de | 05.10.2022, 06:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Fünf Siege in Serie, Platz eins in der 2. Liga und der Vorsprung wächst: Der HSV will endlich wieder in die 1. Bundesliga aufsteigen. Nächster Gegner auf dem langen Weg dahin ist der FC Kaiserslautern. Die Partie können Sie am Samstag (8. Oktober) ab 20.30 Uhr bei uns im Liveticker verfolgen.