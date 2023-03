Sonny Kittel ist vom Unterschiedsspieler zum Dauerreservisten geworden. Foto: IMAGO/ABS Michael Schwarz up-down up-down HSV-Stars auf dem Abstellgleis Kittel, Vuskovic und Co. – die Absteiger beim Aufstiegsaspiranten Von Lars Zimmermann | 11.03.2023, 12:00 Uhr

Läuft beim HSV. Die Aussichten auf den Aufstieg in die Bundesliga sind gut. Die nächsten drei Punkte sollen am Sonntag (12. März, 13.30 Uhr) beim Karlsruher SC eingefahren werden. Doch so erfolgreich eine Mannschaft auch sein mag: Es gibt immer diejenigen, die enttäuscht sind oder enttäuscht haben.