Es gibt kaum Spieler, die die Eigenschaften des HSV so sehr verkörpern wie Laszlo Benes und Bakery Jatta. Sie stehen sinnbildlich für den Hamburger Weg, der den Ex-Dino nun schon seit 2018 in der Zweiten Liga hält.

An guten Tagen entscheiden sie Spiele, an schlechten sind sie praktisch unsichtbar und gehen vor allem dann, wenn es auch beim Rest nicht sonderlich gut läuft, mit unter. Ihnen fehlt wie dem gesamten HSV die Konstanz, die dringend gebraucht wird, wenn im sechsten Anlauf endlich der Sprung in die Bundesliga gelingen soll.

Das zeigte sich in den ersten Wochen dieser Saison. Als der Ex-Dino die Möglichkeit zu haben schien, durch die Liga zu marschieren, überzeugten Jatta und Benes. Die vor dem Start nicht unbedingt als Stammspieler eingeplanten Akteure glänzten mit Toren und viel Einsatz. Sie waren auf dem besten Weg, sich als unverzichtbare Leistungsträger in der Stammelf zu etablieren. Benes war anfangs vielleicht sogar der beste Spieler der Zweiten Liga.

Benes und Jatta brauchen Druck

Doch bei den Niederlagen gegen Elversberg und Osnabrück waren beide Totalausfälle und wurden auch öffentlich angezählt, weil es nicht das erste Mal war, dass Mittelfeldspieler Benes und Außenstürmer Jatta nach guten Auftritten wieder stark abfielen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass sie zu schnell zufrieden sind und glauben, dass es auch mit angezogener Handbremse geht.

Immerhin lief es gegen Fortuna Düsseldorf wieder besser. Der sprichwörtliche Tritt in den Hintern tat dem Duo offenbar gut. Jatta rackerte unermüdlich und Benes sicherte durch sein Elfmetertor den Sieg. Wobei es traurig ist, dass gut bezahlte Fußball-Profis offenbar nicht genügend Eigenmotivation aufbringen, um regelmäßig Top-Leistungen abzurufen.

Eine Frage der Einstellung

Dieses Phänomen begleitet den HSV schon seit Jahren. Da Vereine wie Heidenheim oder Freiburg solche Probleme nicht kennen, scheint es den Profis in Hamburg offenbar zu gut zu gehen. Die fehlende Konstanz ist bei Jatta und Benes wie bei der gesamten Mannschaft eine Frage der Einstellung.

Wenn die stimmt, können der Außenstürmer und der Mittelfeldspieler wichtig sein. Sollten der Gambier und der Slowake aber weiter so schwankende Leistungen abliefern, könnte ihr Hamburger Weg nach der Saison endgültig vorbei sein.