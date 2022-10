Sonny Kittel vom HSV will endlich wieder gewinnen. Foto: IMAGO/Philipp Szyza up-down up-down 2. Bundesliga Im Liveticker: Der HSV muss in Paderborn ran Von dpa, shz.de | 27.10.2022, 09:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Der HSV steckt in der ersten Saison-Krise: Nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen in Folge geht es am Sonntag (30.10.) beim zweitplatzierten SC Paderborn darum, wieder in die Spur zu finden. Ob der HSV endlich wieder drei Punkte einfährt, können Sie ab 13:30 Uhr im Livestream auf shz.de verfolgen.