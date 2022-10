Hamburger SV - 1. FC Magdeburg Foto: Axel Heimken up-down up-down 2. Bundesliga Liveticker: Frühes Gegentor – HSV liegt gegen den 1. FC Magdeburg zurück Von dpa, shz.de | 23.10.2022, 13:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Müssen sich die Hamburger Fans um den HSV sorgen? Die Pokalpleite in Leipzig ist deftig, die Schmach vom Stadtderby gegen St. Pauli hängt den Spielern noch in den Köpfen. Jetzt kommt Abstiegskandidat Magdeburg. Verfolgen Sie die Partie ab 13.30 Uhr am Sonntag im Liveticker auf shz.de.