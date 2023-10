2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: Der HSV reist zum SV Wehen Wiesebaden Von shz.de | 16.09.2023, 12:27 Uhr | Update am 05.10.2023 Dino Hermann und Laszlo Benes wollen auch am Samstag wieder jubeln. Foto: IMAGO/Moritz Mueller up-down up-down

Der HSV wieder auf der Erfolgspur: Nach dem Sieg gegen Düsseldorf in der vergangene Woche sollen nun weitere drei Punkte auswärts in Wiesbaden abgeholt werden. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 13:00 Uhr bei uns im Liveticker.