Traf zum zweiten Mal in Folge: HSV-Linksverteidiger Miro Muheim jubelt nach seinem Traumtor gegen Greuther Fürth. Foto: Imago/Jan Huebner up-down up-down Nach 2:1 gegen Greuther Fürth HSV-Trainer Tim Walter schwärmt vom „neuen Torjäger“ Miro Muheim Von Luca Sixtus | 20.05.2023, 23:56 Uhr

Der Linksverteidiger des Hamburger SV erzielte mit seinem Traumtor gegen Greuther Fürth seinen zweiten Treffer in zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Miro Muheim präsentiert sich derzeit in guter Form – das war in der aktuellen Saison der 2. Fußball-Bundesliga nicht immer der Fall.