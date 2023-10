Mein Gott Walter. An HSV-Trainer Tim Walter scheiden sich die Geister. Gleichgültig lässt der Heißsporn an der Seitenlinie niemanden und ist allein dadurch schon ein Phänomen. Die einen sagen, dass er einem am Boden liegenden Verein neues Leben eingehaucht und wieder Begeisterung für den Ex-Dino geweckt hat. Die anderen klagen, dass er mit seiner riskanten Spielweise immer wieder überflüssige Punktverluste riskiert und keinen Plan B hat, wenn seine Taktik nicht aufgeht.

Beide Seiten haben recht. Und genau das macht es so schwer, die Arbeit des Trainers zu beurteilen. Die Spieler stehen hinter ihm, der Rückhalt von Verein und Fans ist da, die zumindest häufig attraktive Spielweise sorgt für ein volles Stadion und mit zweimal Platz drei in der Zweiten Liga ist Walter besser als seine Vorgänger Daniel Thioune, Dieter Hecking, Hannes Wolf und Christian Titz – all das spricht dafür, dass der Coach einen guten Job macht.

Gegen ihn spricht vor allem eins: Der HSV spielt immer noch in der Zweiten Liga. Walter hat bereits zwei vergebliche Anläufe unternommen, den Ex-Dino wieder in die Bundesliga zu führen. Angesichts des Etats, den der frühere deutsche Meister zur Verfügung hatte und nun auch wieder hat, ist das ein Misserfolg.

Dazu polarisiert sein selbstbewusstes Auftreten, das ihm einige als Arroganz auslegen. Auch sein emotionales Coaching während der Spiele gefällt nicht jedem und brachte auch schon Gegner und/oder Schiedsrichter gegen den HSV auf.

Aktuell liegt Walter mit seiner Mannschaft auf einem Aufstiegsplatz. Am vergangenen Wochenende entthronte der HSV im Volksparkstadion den bisherigen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf durch einen 1:0-Sieg und rückte auf Platz zwei vor. Tabellenführer ist nun der FC St. Pauli.

Mit Wiesbaden ist der nächste Gegner wieder ein Aufsteiger

Doch trotz des Erfolges hängt der Hamburger Himmel nicht voller Geigen. Die Erinnerung an die beiden 1:2-Pleiten gegen die Aufsteiger Elversberg und Osnabrück ist noch allgegenwärtig. Vorne behäbig und einfallslos, hinten wackelig und am Ende gegen Osnabrück fast teilnahmslos – gegen beide Gegner fielen die Rothosen in alte Muster zurück, die überwunden schienen. Umso wichtiger ist, dass am Samstag, 7. Oktober, ab 13 Uhr in Wiesbaden gegen den dritten Aufsteiger gewonnen und nach Möglichkeit auch eine überzeugende Leistung abgerufen wird. Nicht nur für den Aufstiegskampf, sondern auch für den Trainer.

Kritik nach den Niederlagen in Elversberg und Osnabrück

Walter stand nach den beiden Niederlagen heftig in der Kritik. Zu Recht. Dass einige Medien und Fans nach zwei schwächeren Partien schon über seine Ablösung diskutierten, ist aber dennoch überzogen. Schließlich liegt der HSV nach dem Sieg gegen Düsseldorf im Aufstiegskampf weiter gut im Rennen.

Die für einen Traditionsverein typische Unruhe zeigt: Der Kredit, den Walter hat, ist nicht sonderlich groß. Eine Niederlage in Wiesbaden würde ihn weiter schwächen, denn drei Pleiten gegen individuell eigentlich klar unterlegene Kontrahenten würden nur eine Erklärung zulassen: Die Mannschaft ist nicht mit der nötigen Konzentration und dem unbedingten Willen, die Partie für sich zu entscheiden, in die Spiele gegangen. Die Verantwortung dafür trägt der Trainer. Er muss dafür sorgen, dass die Einstellung stimmt. Das hat er vor allem gegen Osnabrück nicht geschafft.

Walters Vertrag läuft 2024 aus

Mit Diskussionen über Walters Zukunft werden sich der Trainer und Sportvorstand Jonas Boldt abfinden müssen: Schließlich läuft Walters Vertrag 2024 aus. Die Frage, ob und wann dieser verlängert wird, dürfte sich spätestens in der Winterpause stellen. Für Boldt eine schwierige Situation. Ist Walters Zukunft in der entscheidenden Phase der Saison offen, könnte das für Unruhe sorgen.

Wird verlängert und der Sprung in die Bundesliga verpasst, müssen die Hamburger vermutlich wieder mal einem Trainer eine Abfindung zugestehen. Am sinnvollsten scheint ein Kontrakt, der nur für die Bundesliga gilt. Denn nach einem weiteren verpassten Aufstieg wäre der Coach im Volkspark nicht mehr tragbar.

Das wissen vermutlich auch Boldt und Walter. Und unabhängig davon, ob man ihn mag oder nicht: Den meisten würde der Trainer fehlen. Denn ein Typ, an dem man sich reiben kann, tut dem HSV definitiv gut. So viele von dieser Sorte gibt es nämlich im stromlinienförmigen Profifußball nicht.