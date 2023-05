HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes ist einer der Schlüsselspieler beim HSV. Foto: IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke up-down up-down Schlussmann nicht in Topform HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes macht nicht mehr den Unterschied Eine Kolumne von Lars Zimmermann | 24.05.2023, 17:00 Uhr

In der Hinrunde war Daniel Heuer Fernandes der beste Torhüter der Zweiten Liga. In der Rückrunde baute der Keeper dagegen ab. Im letzten Spiel in Sandhausen am Sonntag (28. Mai, 15.30 Uhr) sollte der HSV auch ohne einen Schlussmann in Galaform siegen. In einer möglichen Relegation aber vermutlich nicht.