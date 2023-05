Robert Glatzel (l.) jubelt. Seine Tore braucht der HSV für den Aufstieg. Foto: IMAGO/ABS Michael Schwarz up-down up-down HSV-Hoffnungsträger für den Aufstieg Hamburgs Stürmer: Darum ist Robert Glatzel mehr als ein Torjäger Von Lars Zimmermann | 24.05.2023, 08:00 Uhr

Robert Glatzel hat in dieser Saison bereits 19 Tore erzielt. Damit sich der HSV in der wahrscheinlichen Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga durchsetzt, braucht der Ex-Dino weitere Treffer des Mittelstürmers.