Nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation soll es im fünften Anlauf klappen. FOTO: imago/Matthias Koch Trainingslager in Österreich HSV startet in fünfte Zweitliga-Saison: Ziel Aufstieg Von dpa | 20.06.2022, 06:40 Uhr

Kaum Neuzugänge, viele Abgänge: Der HSV peilt auch in der kommenden Saison den Aufstieg an. Der Grundstein soll in der am Montag beginnenden Vorbereitung gelegt werden.