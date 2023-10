Jean-Luc Dompé, Bakery Jatta, Ransford Königsdörffer, Levin Öztunali – kein anderer Zweitligist ist auf den Außenbahnen so prominent besetzt wie der HSV. Trainer Tim Walter soll die Möglichkeit haben, je nach Form und Gegner zwischen hochkarätigen Alternativen auswählen.

Kein Schwungrad, sondern statisch

Tempo, Technik, Tore sollen Dompé, Jatta und Co. liefern – das war zumindest vor der Saison der Plan. Doch derzeit hat Walter nicht unbedingt die Qual der Wahl – momentan ist die Wahl allzu häufig eine Qual: Denn die Außenbahnen waren bisher nicht wie erwartet ein Schwungrad der Hamburger Offensive. Dass das Hamburger Spiel vor allem gegen die drei Aufsteiger Elversberg, Osnabrück und Wehen Wiesbaden so statisch wirkte, lag auch an den Flügelspielern, die keine Akzente setzten.

Lesen Sie auch HSV-Trainer polarisiert An Tim Walter scheiden sich die Geister – was für und was gegen ihn spricht

Keiner aus dem Walter zur Verfügung stehenden Quartett konnte bisher vollständig überzeugen. Dompé und Jatta hatten wenigstens ihre guten Momente und lieferten auch schon Tore und Vorlagen. Dazwischen gab es aber auch immer wieder Phasen, in denen beide enttäuschten. Deswegen werden die in der vergangenen Saison noch unumstrittenen Stammspieler immer wieder mal auf die Bank verbannt.

Öztunali fußballerisch nicht in der Heimat angekommen

Zumindest kurzfristig. Denn ihre Alternativen auf den Außenpositionen waren bisher noch gar kein Faktor im Spiel des Ex-Dinos und konnten ihre Chancen in der Startelf nicht nutzen. Uwe Seelers Enkel Öztunali ist anzumerken, dass er in der vergangenen Saison bei Union Berlin keine Spielpraxis sammeln konnte. Er war bisher nicht die erhoffte Verstärkung und baute nach einem akzeptablen Start immer mehr ab. Zumindest fußballerisch ist der vielseitig einsetzbare Öztunali in Hamburg bisher nicht angekommen.

Königsdörffers Entwicklung stagniert

Und Königsdörffer fehlt aktuell die Effektivität, die ihn in der vergangenen Spielzeit auszeichnete. Der ghanaische Nationalspieler ist immer noch ein Talent, allerdings derzeit eines, dessen Entwicklung stagniert.

So sind der ab und an teilnahmslos wirkende Dompé und der häufig vor allem durch katastrophale Flanken und kläglich vergebene Großchancen auffallende Jatta immer noch besser als ihre Konkurrenten.

Die offensiven Außenbahnen sind daher derzeit kein Prunkstück im Kampf um den Sprung in die Bundesliga, sondern in der jetzigen Verfassung nicht aufstiegsreif.