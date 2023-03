Sonny Kittel kommt beim HSV nur noch selten zum Einsatz. Foto: IMAGO/ABS Michael Schwarz up-down up-down HSV-Kolumne Laszlo Benes und Sonny Kittel bringen zu wenig Eine Kolumne von Lars Zimmermann | 30.03.2023, 18:00 Uhr

Es gibt kaum Spieler in der Zweiten Liga, die über so viel Potenzial wie Laszlo Benes und Sonny Kittel verfügen. Auf dem Platz ist davon zu selten etwas zu sehen. Ob sich das ausgerechnet am Freitag (31. März) gegen Fortuna Düsseldorf ändert, ist fraglich.