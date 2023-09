Jean-Luc Dompé ist der Arjen Robben der Zweiten Liga. Genau wie der frühere niederländische Weltklassespieler zieht der HSV-Flügelstürmer regelmäßig nach innen und versucht dann zu flanken oder zum Abschluss zu kommen.

Eine schlechte Kopie von Arjen Robben

Grundsätzlich ist nichts dagegen zu sagen, sich von herausragenden Akteuren etwas abzuschauen. Nur ist die Hamburger Kopie um mehrere Klassen schlechter als das Original. Bei Robben wussten die Gegner, was er vorhat, konnten es aber trotz allem nicht verhindern. Auf Dompé haben sich die anderen Mannschaften ebenfalls eingestellt und gerade gegen Elversberg wurde deutlich, dass man in der Zweiten Liga inzwischen weiß, wie der Franzose zu stoppen ist.

Die Partie im Saarland war in dieser Saison die erste, in der der 28-Jährige die kompletten 90 Minuten auf dem Feld stand. Allzu viele Einsätze über die volle Spielzeit dürften nicht folgen. Denn Dompé lebt von Technik und Tempo.

Dompé hat Technik und Tempo, ist aber kein Teamplayer

Mit der Unterstützung der Defensive und dem Nachsetzen nach Ballverlusten hat es der Franzose dagegen nicht so. Das wird aber im modernen Fußball auch von Offensivakteuren verlangt. Es sei denn, sie sind so gut, dass sie mit ihrer individuellen Klasse regelmäßig Spiele entscheiden.

Das ist Dompé nicht. Und da der HSV gerade auf den offensiven Außenbahnen reichlich Alternativen hat, wird der Franzose mit Sicherheit in dieser Saison kein unumstrittener Stammspieler sein. Am wertvollsten wäre er als Joker. Dann könnte er mit seinen für die Zweite Liga überdurchschnittlichen Fähigkeiten einem müden Gegner mit ein oder zwei entscheidenden Aktionen in der Schlussphase den Gnadenstoß versetzen.

Das hat zum Beispiel im ersten Saisonspiel gegen Schalke 04 hervorragend geklappt. Über 90 Minuten ist der Franzose eher nicht zu gebrauchen, weil er kein Teamplayer ist und den jeweiligen Linksverteidiger, der hinter ihm spielt, nur unzureichend unterstützt.