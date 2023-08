Vom Wackelkandidaten zum unverzichtbaren Leistungsträger: Trotz des ebenfalls überragenden Mittelstürmers Robert Glatzel ist Laszlo Benes in dieser Saison bisher der stärkste HSV-Spieler und hat ebenso wie Glatzel in jedem Pflichtspiel der Hamburger getroffen. Beide führen mit jeweils vier Treffern gemeinsam die Torschützenliste der Zweiten Liga an.

Während die Leistungen von Glatzel nicht überraschen, war mit den dominanten Auftritten von Benes nicht unbedingt zu rechnen. Der slowakische Mittelfeldspieler schlüpft mit einem Jahr Verspätung nun endlich in die ihm zugedachte Rolle als Unterschiedsspieler und wurde deshalb nach dem Sieg gegen Hertha BSC nun auch von Trainer Tim Walter für seine enorme Entwicklung überschwänglich gelobt.

Benes vor der Saison nicht erste Wahl

In seiner ersten Saison in Hamburg sah das anders aus. Benes fehlte die Konstanz. Deshalb galten auf den Achterpositionen vor der Spielzeit eigentlich Ludovit Reis und Immanuel Pherai als erste Wahl. Beide Niederländer starteten aber mit Verletzungssorgen in die Spielzeit. Diese Lücke nutzte Benes, um sich innerhalb weniger Wochen zu einem der derzeit besten Spieler im Bundesliga-Unterhaus aufzuschwingen. Nervenstarker Elfmeterschütze, gute Standards, stark in den Zweikämpfen, lauffreudig, hervorragende Technik – der Mittelfeldspieler zeigt seine für die Zweite Liga herausragenden Fähigkeiten und scheint endgültig im Hamburger Volkspark angekommen zu sein.

Benes profitiert vom Weggang Kittels

Dabei profitiert der 25-Jährige auch vom Abgang Sonny Kittels und ist nun unumstritten Standardschütze Nummer eins. Diese Rolle gehörte in der Vergangenheit meistens Kittel, der inzwischen in Polen spielt. Die Frage in Hamburg lautet vermutlich auch deshalb nicht mehr, ob Laszlo Benes spielt, sondern wer neben ihm aufläuft.