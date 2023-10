Ein Topeinkauf, mehrere Neuzugänge, die die Mannschaft nach vorne bringen, ein Flop und ein Pechvogel – Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa haben in der Sommerpause insgesamt einen guten Job gemacht. Wie stark präsentierten sich die Neuverpflichtungen in den ersten Monaten auf einer Skala von 1 bis 10? Hier der Leistungscheck:

Ignace van der Brempt: Seine Verpflichtung war ein absoluter Glücksgriff. Er ist der Top-Einkauf des Sommers. Der belgische U21-Nationalspieler ist die Lösung für die Probleme, die der HSV bis zu dieser Saison auf der Position des Rechtsverteidigers hatte. Schnell, zweikampfstark, fußballerisch gut ausgebildet, wenige Fehler - der von RB Salzburg ausgeliehene 21-Jährige besitzt enormes Potenzial, das er auch schon häufig zeigte. Selbst schwächere Auftritte wie gegen Osnabrück ändern nichts am guten Gesamteindruck, auch wenn in der Offensive noch Luft nach oben ist. In der Zweiten Liga ist van der Brempt aber trotzdem ein Topspieler.

8 Punkte

Dennis Hadzikadunic: Der Abwehrspieler hatte anfangs mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, ist nun aber Stammspieler und hat bereits angedeutet, dass er in der Lage ist, der bisher häufig unsicheren Abwehr Stabilität zu verleihen. Vor allem im Kerngeschäft eines Abwehrspielers sticht er heraus. Keiner gewinnt so viele Zweikämpfe wie der Bosnier. In Erinnerung geblieben ist allerdings auch sein Fehlpass, der zum Ausgleich in Osnabrück führte und die blamable Niederlage einleitete.

7 Punkte.

Ramos ist das Mentalitätsmonster

Guilherme Ramos: Beim HSV der Master of Grätsche und das Mentalitätsmonster - keiner verteidigt mit solcher Leidenschaft wie Ramos. Allein deswegen ist er schon wertvoll für den Ex-Dino, denn ein solcher Spielertyp wie der Innenverteidiger tut jeder Mannschaft gut. Nach zwei Abstiegen mit Arminia Bielefeld war nicht zu erwarten, dass sich der Portugiese so schnell einfügt. Manchmal wirkt er allerdings übermotiviert und fahrig, auch fußballerisch ist der Portugiese, der gegen Hannover vom Platz flog, eher limitiert. Seine Verpflichtung war dennoch ein guter Griff.

7 Punkte

Immanuel Pherai: Lauf- und spielfreudig, ein brillanter Techniker mit viel Übersicht, der Tore vorbereitet und selbst erzielt, dazu einer, der auch im Zweikampf nicht zurücksteckt - kaum ein Spieler im Kader des HSV hat so viel Potenzial wie der 22-jährige Niederländer.

Das zeigte sich bereits im Auftaktspiel gegen Schalke. Doch danach hatte der von Braunschweig an die Elbe gewechselte Pherai immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und sitzt aufgrund der starken Konkurrenz auf der Achterposition häufig auf der Bank, weil Trainer Tim Walter derzeit eher auf Laszlo Benes und Ludovit Reis setzt. Ist Pherai wieder vollständig fit, dürfte er aber bald wieder in die Stammelf zurückkehren.

7 Punkte

Öztunali bleibt hinter den Erwartungen

Levin Öztunali: Von seiner Verpflichtung hatten sich Verein und Spieler mehr versprochen. Der Enkel von Uwe Seeler wollte nach fast zwei Jahren ohne Spielpraxis bei seinem Heimatverein wieder durchstarten und lieferte anfangs auch durchaus passable Vorstellungen ab.

In den vergangenen Wochen, als es bei der gesamten Mannschaft nicht mehr so gut lief, baute dann auch Öztunali immer mehr ab. Er fremdelt offenbar mit der ihm eigentlich vertrauten Umgebung und ist nur ein Mitläufer. Von einem bundesligaerfahrenen Spieler, der in die Zweite Liga wechselt, muss einfach mehr kommen.

3 Punkte

Poreba ist der Pechvogel

Lukasz Poreba: Der Pechvogel. Der Pole war eigentlich als Backup für Jonas Meffert im defensiven Mittelfeld eingeplant, spielte verletzt aber bisher noch gar keine Rolle. Da Meffert längst nicht mehr so stark wie in seiner Anfangszeit beim HSV auftritt und ihm ab und an mal eine Pause guttäte, hätte Poreba ansonsten sicher reichlich Einsatzzeiten bekommen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Nicht zu bewerten