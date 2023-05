Große Freude: Der HSV-Torschütze Jean-Luc Dompé feiert seinen Treffer zum 1:0 gegen den SV Sandhausen. Foto: Imago/MIS up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga HSV muss trotz 1:0 über den SV Sandhausen in die Relegation Von Luca Sixtus | 28.05.2023, 18:02 Uhr

Fans und Spieler lagen sich bereits in den Armen. Der Hamburger SV war für rund zehn Minuten nach fünf Jahren Abstinenz in die Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Doch tief in der Nachspielzeit stach der 1. FC Heidenheim den HSV im Fernduell mitten ins Herz.