2. Bundesliga live Liveticker: Hamburger SV zu Gast in Bielefeld Von dpa | 09.08.2022, 09:38 Uhr

Der Hamburger SV will im nächsten Anlauf den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen. Alle Spiele des HSV können Sie auf shz.de im Liveticker verfolgen. Am 13. August geht es zur bisher sieglosen Arminia nach Bielefeld.