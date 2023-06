Niedergeschmettert: Die HSV-Spieler sind nach der Niederlage im Rückspiel der Relegation gegen den VfB Stuttgart enttäuscht über den verpassten Bundesliga-Aufstieg. Foto: Imago/Eibner up-down up-down Sechstes Jahr in 2. Bundesliga HSV liegt nach verpasstem Aufstieg gegen Stuttgart (wieder) am Boden Von Luca Sixtus | 06.06.2023, 14:34 Uhr

Doch der Hamburger SV will mit seinen Fans ein weiteres Mal aufstehen – auch wenn die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga riesig ist. Die zwei Spiele in der Relegation gegen den VfB Stuttgart haben gezeigt, dass dem HSV noch ein ganzes Stück fehlt.