Einen Schritt zu spät: HSV-Mittelfeldmotor Jonas Meffert (links) im Duell mit Florent Muslija vom SC Paderborn. Foto: Imago/Michael Schwarz 2. Fußball-Bundesliga HSV lässt beim 2:2 gegen den SC Paderborn wichtige Punkte liegen Von Luca Sixtus | 05.05.2023, 20:26 Uhr

In einem ereignisreichen Spiel kommt der HSV in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn nicht über ein Unentschieden hinaus. Dabei hätten die Rothosen schon früh in der Partie ins Hintertreffen geraten können.