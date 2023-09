Für einen herausragenden Innenverteidiger ist Sebastian Schonlau eigentlich zu langsam. Dennoch ist der 29-Jährige beim HSV unbestritten Mr. Wichtig. Die Anfangsphase der Saison bewies erneut, dass das HSV-Schiff ohne den Kapitän ganz schnell in Seenot gerät.

Nicht nur Dirigent der Abwehr

Denn Schonlau ist beim HSV der unbestrittene Führungsspieler. Dass er in dieser Spielzeit bisher noch nicht uneingeschränkt fit war, ließ in den ersten Partien die Abwehr wackeln und brachte in Elversberg und Osnabrück die Struktur des gesamten Hamburger Spiels durcheinander.

Der Innenverteidiger ist nämlich nicht nur Dirigent der Abwehr, sondern auch derjenige, der am ehesten von hinten heraus das Spiel aufbauen kann. Keiner vermag die Spielidee von Trainer Tim Walter so gut umzusetzen wie der Kapitän. Seine jeweiligen Partner Guilherme Ramos, Stephan Ambrosius oder Dennis Hadzikadunic bevorzugen eher die Holzhammer-Methode und nicht die beim Walter-Fußball auch hinten erforderliche feine Klinge.

Ohne Schonlau ist der Spielaufbau zu behäbig

Schonlau ist der einzige Abwehrspieler, der das Spiel von hinten heraus beschleunigen kann. Ohne seine Fähigkeiten agiert der HSV zu häufig statisch und einfallslos. Dazu kommt, dass ohne den Kapitän keiner da ist, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Lediglich Torhüter Daniel Heuer Fernandes versucht ab und an, träge Mitspieler wach zu rütteln, hat aber aufgrund seiner Position nur begrenzten Einfluss.

So mögen die Schlagzeilen zwar meistens Ludovit Reis, Robert Glatzel, Bakery Jatta oder auch Laszlo Benes gehören. Der wichtigste Mann im Volksparkstadion ist aber einer, der nicht für spektakuläre Tore oder Geniestreiche steht. Den ersehnten Aufstieg in die Bundesliga schaffen die Hamburger nur mit einem Sebastian Schonlau, der gesund und in guter Form ist.