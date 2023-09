So schnell kann es im Fußball manchmal gehen. Eben noch über mehrere Wochen mit Wadenproblemen ausgefallen, könnte Kapitän Sebastian Schonlau schon am Sonntag, 3. September 2023 (13.30 Uhr/Sky) im Topspiel der 2. Bundesliga wieder in der Startelf stehen. Dann empfängt sein Hamburger SV als Spitzenreiter Verfolger Hansa Rostock.

Das Duell der Nordclubs verspricht nicht nur ein stimmungsvolles, sondern auch ein sportlich hochklassiges zu werden. „Rostock hat viel Potenzial“, sagte HSV-Trainer Tim Walter gestern bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel: „Die werden schwer zu bespielen sein, weil sie sich auch verstärkt haben. Das wird eine harte Aufgabe, auf die wir uns aber freuen.“

Sebastian Schonlau oder Stephan Ambrosius?

Ob er Schonlau direkt von Anfang an bringen wird, wollte der 47-Jährige nicht verraten. Da Guilherme Ramos nach seiner Roten Karte bei Hannover 96 (1:0) gesperrt ist, wird der Coach Dennis Hadzikadunic einen neuen Partner in der Innenverteidigung an die Seite stellen müssen.

Stephan Ambrosius hatte in Hannover nach seiner Einwechslung einen guten Job erledigt und den Auswärtssieg in Unterzahl mit über die Zeit gebracht. „Beide Spieler sind eine Möglichkeit“, meinte Walter bloß.

HSV-Abwehr blieb zwei Spiele ohne Gegentor

Fakt ist, dass Schonlau gegen Rostock nach rund fünf Wochen Ausfallzeit wohl nicht die Kraft und Spielpraxis haben kann, um 90 Minuten lang den fehlerfreien Abwehrchef zu geben.

Mit Ambrosius steht ein Verteidiger bereit, der sich in guter Form präsentiert. Außerdem hat die Hamburger Defensive in den vergangenen zwei Spielen bewiesen, dass sie auch ohne Schonlau stabil agieren kann. Sowohl in Hannover als auch zu Hause gegen Hertha BSC (3:0) kassierten die Hanseaten kein Gegentor.

Rekord: Volksparkstadion zum elften Mal in Folge ausverkauft

Eine Portion Extramotivation dürfte wie bei fast jedem Heimspiel das Publikum geben. Zum elften Mal in Folge wird das Volksparkstadion ausverkauft sein, diese Serie stellt einen neuen Rekord dar. „Das ist schön. Es ist wieder ein Erlebnis, in den Volkspark zu gehen“, sagte Walter: „Aber so schön der Rekord ist, davon können wir uns nichts kaufen – und drei Punkte gibt es dafür auch nicht.“