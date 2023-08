Es gibt Spiele, die den Verlauf einer gesamten Saison beeinflussen. Der 1:0-Sieg in Hannover könnte für den HSV eine solche Partie gewesen sein. Der Erfolg zeigte den Hamburgern nämlich, dass sie auch dann gewinnen können, wenn es mal nicht so gut läuft.

Eine Erkenntnis, die schon beim Heimspiel gegen Hansa Rostock (3. September, ab 13.30 Uhr) helfen dürfte. Denn die Rostocker liegen nach drei Siegen aus vier Spielen nur einen Punkt hinter dem Ex–Dino und sind derzeit gut drauf. Trainer Alois Schwartz hat eine disziplinierte Mannschaft geformt, die dem Gegner vor allem mit einer stabilen Defensive die Freude am Spiel nimmt. Dass Rostock ein unangenehmer Gegner ist, erfuhren die Hamburger in der vergangenen Saison, als sie im Volksparkstadion mit 0:1 unterlagen.

Dicke Bretter Bretter bohren anstatt Champagner-Fußball zelebrieren

Zwar hat der HSV mit Robert Glatzel, Laszlo Benes, Bakery Jatta und Co. die beste Offensive der Zweiten Liga. Champagner-Fußball ist gegen Hansa aber nicht zu erwarten. Es müssen wohl eher dicke Bretter gebohrt werden, um die stabile Abwehr zu überwinden.

Also eigentlich ein typisches Spiel, in dem der HSV in den vergangenen Jahren trotz klarer Favoritenrolle regelmäßig sicher geglaubte Punkte verschenkte. Denn mit der von diversen Trainern und anderen Verantwortlichen gelobten Mentalität war es in Wirklichkeit nicht sonderlich weit her. Wenn es drauf ankam, hatten die Hamburger trotz hohem Etat und durchaus vorhandener individueller Klasse meistens das Nachsehen.

Das Spiel in Hannover weckt aber die Hoffnung, dass die aktuelle Mannschaft in der Lage ist, Widerstände zu überwinden. Der Sieg gelang, obwohl die Hamburger gegen einen starken Gegner mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl spielen mussten, weil Innenverteidiger Guilherme Ramos nach einer Notbremse einen Platzverweis kassierte.

Dennis Hadzikadunic und Guilherme Ramos räumen kompromisslos ab

Die Partie gegen den kleinen HSV aus Hannover bewies, dass die Rothosen nicht mehr nur Spektakel können. Das Team hat nun auch die Lust am Verteidigen entdeckt. Vor allem die Neuzugänge Dennis Hadzikadunic und Ramos bringen die Härte und Kompromisslosigkeit ein, die in der Vergangenheit häufig fehlte. Auch Stephan Ambrosius ist dank dieser Eigenschaften wieder wichtig. Und im Notfall gibt es Torhüter Daniel Heuer Fernandes, den vermutlich besten Torhüter im Bundesliga-Unterhaus.

Dass der HSV nun auch defensiv stabil zu sein scheint, war vermutlich die wichtigste Erkenntnis aus den Spielen gegen Hertha BSC und Hannover, die beide ohne Gegentor überstanden wurden. Denn wie heißt es so schön: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften.

So ist es auch im Aufstiegskampf. Den Sprung nach oben schaffen nicht unbedingt die Mannschaften, die den spektakulärsten Fußball spielen, sondern die, die am pragmatischsten agieren. Das zeigten in der abgelaufenen Saison Darmstadt und Heidenheim.

Das Spiel in Hannover deutet darauf hin, dass der HSV unter Trainer Tim Walter inzwischen nicht nur Erlebnis, sondern auch Ergebnis kann. Diese Fähigkeit könnte schon am Sonntag gegen Rostock erneut gefragt sein.