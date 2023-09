Der HSV hat mit Mittelstürmer Robert Glatzel, Torhüter Daniel Heuer Fernandes und Mittelfeldmotor Ludovit Reis einige der besten Spieler der Zweiten Liga unter Vertrag.

Doch der größte Trumpf im Kampf um den Aufstieg sind nicht die herausragenden Einzelkönner. Noch wichtiger ist die Breite des Kaders. Ob der Sprung in die Bundesliga klappt, ist trotz allem ungewiss. Transfermeister ist der Ex-Dino aber schon einmal.

Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa haben in der Sommerpause einen guten Job gemacht und Trainer Tim Walter einen Kader zusammengestellt, der dem Coach auf fast allen Positionen hochkarätige Alternativen bietet. So kann der Coach auf Verletzungen und Formschwankungen reagieren.

Das Sahnehäubchen gab es kurz vor dem Ende der Transferperiode, als auf Leihbasis Lukasz Poreba vom französischen Champions-League-Teilnehmer Lens an die Elbe wechselte. Der 23-Jährige soll als defensiver Mittelfeldspieler in die Bresche springen, falls Platzhirsch Jonas Meffert ausfallen sollte. Für Meffert gab es bisher keinen geeigneten Ersatz.

Poreba das letzte fehlende Puzzleteil

Poreba war das fehlende Puzzleteil, das den HSV sozusagen zum FC Bayern der Zweiten Liga macht. Wie beim Rekordmeister gibt es auch bei den Hamburgern auf fast allen Positionen Konkurrenzkampf – wenn auch logischerweise auf deutlich niedrigerem Niveau als beim Branchenprimus. Abwehr, Mittelfeld, Sturm – fast überall hat Walter die Qual der Wahl. Das zeigt sich gerade in der Innenverteidigung, in der in der Rückrunde der vergangenen Saison Jonas David und Sebastian Schonlau unumstritten waren, obwohl gerade David nicht überzeugte.

Nun kämpfen die beiden Neuzugänge Dennis Hadzikadunic und Guilherme Ramos sowie Stephan Ambrosius und Kapitän Sebastian Schonlau um die beiden Plätze im Abwehrzentrum. Die gestiegene Qualität zeigt sich daran, dass David nach Rostock gewechselt ist, weil er in Hamburg keine Chance mehr auf Einsatzzeit sah.

Außerordentlich gut besetzt ist der Ex-Dino auch auf den Achterpositionen im Mittelfeld, wo mit Ludovit Reis, Immanuel Pherai und Laszlo Benes drei Hochkaräter für zwei Positionen zur Verfügung stehen. Und auf den offensiven Außenpositionen sollen sich Jean-Luc Dompé, Bakery Jatta, Ransford Königsdörffer und Levin Öztunali zu Höchstleistungen antreiben sollen.

Kein Stammspieler ist älter als 30

Auch die Altersstruktur spricht für eine gelungene Kaderzusammenstellung. Der älteste Stammspieler ist Torhüter Daniel Heuer Fernandes mit 30 Jahren, es folgen Schonlau und Glatzel mit 29 Jahren. Altstars wie Lewis Holtby sowie Aaron Hunt, die ihren Karrierehöhepunkt hinter sich hatten, sind nicht mehr im Aufgebot zu finden.

Die Kadertiefe der Hamburger ist für Zweitligaverhältnisse jedenfalls purer Luxus, den sich in der Zweiten Liga außer dem HSV keiner leisten kann. Der Druck, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen, ist deshalb noch größer als in den Vorjahren. Etwas anderes als Platz eins oder zwei wäre eine herbe Enttäuschung.